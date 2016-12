Falsche Euro-Noten liegen in auf einem Tisch. © Federico Gambarini/Archiv

Kriminalität

In Niedersachsen sind vergleichsweise viele falsche 50-Euro-Scheine im Umlauf. Nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) in Hannover machten die "falschen Fuffziger" 2016 rund 60 Prozent der entdeckten Falschnoten aus.

Hannover. In den Vorjahren waren dagegen vorwiegend 20-Euro-Falsifikate in Umlauf gebracht worden. Trotz der vielen 50-Euro-Blüten hat es nach vorläufigen Zahlen des LKA insgesamt allerdings einen leichten Rückgang der Fälle gegeben, in denen eine oder mehrere falsche Banknoten sichergestellt wurden. Nach dem Spitzenwert von 7000 Fällen im Vorjahr gehen die Ermittler von einem Minus von etwa zehn Prozent für 2016 aus.

dpa