Extremismus

LKA: Islamistische Szene in Niedersachsen wächst

Die islamistische Szene in Niedersachsen hat sich nach Einschätzung des Landeskriminalamts in wenigen Jahren verdoppelt. Die Sicherheitsbehörden in dem Bundesland gingen von rund 600 Menschen aus, sagte LKA-Präsident Uwe Kolmey der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montag).