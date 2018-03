Uwe Kolmey, Präsident des Landeskriminalamtes Niedersachsen (LKA). © Ole Spata/Archiv

Behörden

LKA-Chef geht in Ruhestand: Nachfolger wird noch gesucht

Der Chef des niedersächsischen Landeskriminalamtes (LKA), Uwe Kolmey, verabschiedet sich an diesem Montag in den Ruhestand. Der 62-Jährige stand seit 2005 an der Spitze der Behörde in Hannover mit rund 700 Beamten.