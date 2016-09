Ein Mitarbeiter steht am Kunstwerk «Disobedience» (2014) von Erwin Wurm. © Julian Stratenschulte

Kunst

Kunstmuseum Wolfsburg zeigt den "Käfig der Freiheit"

Die Grenzen der Freiheit will das Kunstmuseum Wolfsburg mit einer neuen Schau ausloten, die am 1. Oktober eröffnet wird. Es gehe um sexuelle Freiheit und künstlerische Freiheit genauso wie um individuelle Freiheit, sagte Museumsdirektor Ralf Beil am Donnerstag. In der Ausstellung "Im Käfig der Freiheit" sind Werke aus der Sammlung des Kunstmuseums in einer neuen Zusammenstellung zu sehen.