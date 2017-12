Das berühmte Kupferstichkabinett der Kunsthalle Bremen. © Ingo Wagner/Archiv

Museen

Kunsthalle digitalisiert Werke aus dem Kupferstichkabinett

Die Bremer Kunsthalle digitalisiert in den kommenden drei Jahren rund 12 000 Werke aus dem Kupferstichkabinett. Wie die Museumssprecherin am Dienstag mitteilte, sollen die Abbildungen von Druckgrafiken und Zeichnungen des 15. und 16. Jahrhunderts mit umfassenden Angaben in der Museumsdatenbank erfasst werden.