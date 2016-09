Kunst

30 Jahre nach ihrer Gründung sucht die Kunsthalle im ostfriesischen Emden eine neue Leitung. Der Herausgeber des Magazins "Stern", Henri Nannen, und seine Frau Eske hatten das Haus 1986 aufgebaut.

Emden. Nach dem Tod des Stifters übernahm die Witwe die Leitung und baute das Haus als Geschäftsführerin zu einem weithin anerkannten Kunsthaus aus. Erstmals sollen künftig Eske Nannens Aufgaben und die künstlerische Leitung in einem neuen Chefposten gebündelt werden. Zuvor will das Haus mit einer neuen Ausstellung über den norwegischen Maler Nikolai Astrup an frühere Erfolge anknüpfen.

dpa