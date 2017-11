"The American Dream" in der Kunsthalle Emden. © Mohssen Assanimoghaddam

Kunsthalle Emden gibt Einblick in den "American Dream"

Werke großer amerikanischer Künstler wie Andy Warhol, Diane Arbus oder Chuck Close sind ab Sonntag in der Kunsthalle Emden zu sehen. Zusammen mit dem Drents Museum im niederländischen Assen widmet sich das Haus in der Doppelausstellung "The American Dream" dem amerikanischem Realismus von 1945 bis 2017. Das Thema sei in seiner Breite bisher nicht in Europa gezeigt worden, sagte Kuratorin Katharina Henkel am Freitag.