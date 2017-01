Intendant Ingo Metzmacher. © Ole Spata/Archiv

Musik

Kunstfestspiele Herrenhausen öffnen sich

Intendant Ingo Metzmacher will bei seinen zweiten Kunstfestspielen Herrenhausen das Publikum überraschen. "Wir erschließen neue Räume - rein geografisch, aber vor allem auch in unseren Vorstellungs- und Erfahrungswelten", sagte der Dirigent am Donnerstag.