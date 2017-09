Kunst

Kunstfest in Hannover zieht Besucher an

Ausstellungen, Kunstvereine und Galerien in Hannover haben am Wochenende ihre Türen für Kunstinteressierte geöffnet. Der Zinnober-Kunstvolkslauf feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag und startete deshalb schon am Freitagabend.