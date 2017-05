Blick in Marienborn auf das Gelände der Gedenkstätte Deutsche Teilung. © Peter Gercke/Archiv

Kunst am ehemaligen Grenzübergang Marienborn

Die einstige Todeszone als Kunst-Ort: Unter dem Titel "Operation Grenze" wird in der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn an der A2 am Sonntag eine Austellung mit moderner Kunst eröffnet.