Kultusminister wollen schriftliches Kulturgut erhalten

Die Kulturbeauftragten von Bund, Ländern und Kommunen haben die Bedeutung des Erhalts des schriftlichen Kulturgutes hervorgehoben. In deutschen Archiven seien rund 50 Prozent der historischen Originale vom Zerfall bedroht, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters am Freitag nach einem kulturpolitischen Spitzengespräch zum Abschluss der Kultusministerkonferenz der Länder in Bremen.