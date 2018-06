Hannover

"Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass sich beides einfach nicht miteinander vereinbaren lässt", sagte Tonne am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die Zeitung "Die Harke" über seine Entscheidung berichtet. "Vor Ort in Leese stehen zu viele wichtige Aufgaben an, als dass man das nebenbei erledigen könnte", sagte der SPD-Politiker. Obwohl der Rückzug aus dem Bürgermeisteramt sachlich die richtige Entscheidung sei, schmerze sie ihn emotional.

dpa