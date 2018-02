Kultur- und Personaldezernent Harald Härke. © Silas Stein/Archiv

Kommunen

Kulturdezernent bleibt im Amt: Disziplinarverfahren läuft

Trotz Ärgers um die Vermischung von dienstlichen und privaten Interessen will Harald Härke Kulturdezernent von Hannover bleiben. Er habe jetzt erklärt, dass er bis 2022 an seinem Amt festhalten und nicht in den vorzeitigen Ruhestand eintreten wolle, teilte die Stadt am Donnerstagabend mit.