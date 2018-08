Bremen

Auch Kulturschaffende haben Singles als Zielgruppe entdeckt. So gibt es in der Bremer Kunsthalle spezielle Führungen mit geselligem Abend, der Kieler Filmemacher Sven Bohde organisiert seit rund einem Jahr in verschiedenen Städten die Reihe "Verguckt. Kino für Singles". Das Interesse an kulturellen Angeboten für Alleinstehende sei groß, sagt er. Ob sich bei den Veranstaltungen Liebespaare finden, wissen die Veranstalter meist nicht. Aus Sicht der Kunsthalle ist das aber auch nicht das Wichtigste. Es gehe darum, einen Ort der Begegnung zu schaffen und Menschen zu erreichen, die sonst nicht ins Museum kommen.

dpa