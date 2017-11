Notfälle

Kuh fällt in Güllegrube: Feuerwehr rettet Tier unverletzt

Eine Kuh ist auf einem Bauernhof in Ostfriesland in eine Güllegrube gefallen. Das Tier wurde am Dienstag in Kiefeld bei Leer von der Feuerwehr gerettet, wie die Einsatzkräfte am Abend mitteilten.