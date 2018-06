Bremen

Die Hälfte des Preisgeldes geht an die Gewinnerin, die andere Hälfte ist für die Realisierung einer Einzelausstellung in Bremen reserviert, wie das Museum Weserburg am Freitag mitteilte.

Demnach zeigte sich die Jury beeindruckt von der Arbeit und urteilte: "In einer bemerkenswert eigenständigen Form wirft Zhe Wang zutiefst menschliche Fragen nach dem Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft, von Müssen und Wollen, von Zwang und Freiheit auf." Das Werk ist von Samstag an in der Weserburg zu sehen - im Rahmen der Ausstellung von "MESH. Meisterschülerausstellung der HfK Bremen. Karin Hollweg Preis 2018".

Für die Arbeit "my working parents" (Meine arbeitenden Eltern) hat Zhe Wang tägliche Routinen ihrer Eltern aufgezeichnet. Die Videosequenzen stellte sie mit einer Art geteiltem Bildschirm nebeneinander und vervielfältigte sie. Zhe Wang wurde 1988 im chinesischen Jiangsu geboren und studierte Freie Kunst an der Hochschule für Künste Bremen, wo sie 2017 ihr Diplom machte.

dpa