Ein Löschfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht ist zu sehen. © Daniel Bockwoldt/Archiv

Brände

Kühlschrank fängt Feuer und setzt Küche in Brand

Ein Kühlschrank hat in Osnabrück in der Nacht zu Freitag Feuer gefangen und die Küche eines Mehrfamilienhauses in Brand gesetzt. Die Bewohner bemerkten die Flammen rechtzeitig und konnten sich und alle weiteren Bewohner unverletzt ins Freie retten, wie ein Sprecher der Polizei sagte.