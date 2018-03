Der Angeklagte Abu Walaa verhüllt im Gerichtssaal sein Gesicht mit einem Pullover.© dpa

Prozess

Hassprediger Abu Walaa: Schuldig oder unschuldig?

Er soll der Chefideologe des Islamischen Staats (IS) in Deutschland gewesen sein: Aus Sicht der Generalbundesanwaltschaft sitzt mit Abu Walaa, Hauptimam der verbotenen Hildesheimer Moschee, die Nummer eins der Terror-Organisation auf der Anklagebank des Staatsschutzsenats in Celle. Der Prozess dauert inzwischen ein halbes Jahr. Ein Urteil ist nicht abzusehen – und schon gar nicht, wie es ausfallen wird.