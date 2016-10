Arbeit

Jahrelang prangert er den Missbrauch von Werkarbeit etwa in der Fleischindustrie mit ungewohnt scharfen Worten an, jetzt wechselt der katholische Prälat Peter Kossen von Vechta als Pfarrer ins westfälische Lengerich.

Vechta. Wie das Offizialat Vechta am Mittwoch mitteilte, geht Kossen auf eigenen Wunsch. Bekannt ist aber auch, dass er sich mit seiner mutigen Kritik in der Industrie und auch innerkirchlich nicht nur Freunde machte. In sein neues Amt als leitender Pfarrer in Lengerich wird Kossen am 21. Januar 2017 eingeführt.

Kossen ließ mit seiner Kritik nie locker: Viele osteuropäische Werkarbeiter würden nach seiner Überzeugung in Schlachthöfen nach wie vor abgezockt, sagte er kürzlich. Zwar habe es in den vergangenen Jahren Verbesserungen wie die Einführung des Mindestlohns oder Beratungsangebote für die Arbeitskräfte gegeben. Aber die Unternehmen hätten noch zu viele Schlupflöcher.

dpa