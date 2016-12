Naturschutz

Der Wattenrat kritisiert, dass es direkt am Strand von Norddeich erneut eine öffentliche Silvesterparty geben soll. Der Nationalpark sei als Schutzgebiet für wildlebende Tiere 30 Jahre nach seiner Gründung nicht in den Köpfen von Anwohnern und Touristen angekommen, sagte der Sprecher des Wattenrates, Manfred Knake.

Wilhelmshaven/Spiekeroog. Silvesterfeuerwerke könnten Tiere in Angst und Schrecken versetzen.

Im Nationalpark Wattenmeer sind Feuerwerke ein sensibles Thema. Alljährlich appelliert die Nationalparkverwaltung in Wilhelmshaven an Bewohner und Gäste, auf Feuerwerke auch im Umfeld des Nationalparks zu verzichten. Knall- und Pfeifgeräusche lassen Vögel meistens in Panik auffliegen und können zu Orientierungslosigkeit führen.

Naturschützer im Wattenrat hatten in der Vergangenheit mehrfach die Tatenlosigkeit von Behörden angesichts von Störungen durch Feuerwerke im Nationalpark oder in dessen Nähe angeprangert. So war im Januar eine Strafanzeige wegen verschiedener Verstöße gegen das Bundesnaturschutzgesetz im Sande verlaufen.

Bisher hat nur die Insel Spiekeroog per Satzung ein ganzjähriges Verbot von Feuerwerken erlassen. Mit diesem Image kann die Insel bei den Gästen punkten, die gerade zu Silvester Ruhe und Erholung suchen.

dpa