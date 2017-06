Polizeiblaulicht. © Patrick Seeger/Archiv

Kriminalität

Kriminelle wollen Geldautomaten aus Verankerung reißen

Eine Einbrecherbande hat in der Nacht zum Freitag versucht, einen Geldautomaten in Bremen zu plündern. Dafür stahlen die Kriminellen einen Transporter, an dem sie ein Seil verankerten.