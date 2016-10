Kriminalität

Ein Kriminalfall um eine spurlos verschwundene Frau ist nach fast 30 Jahren aufgeklärt. Im Sommer 1989 verschwand die damals 41-jährige Birgit Meier unter ungeklärten Umständen aus ihrer Wohnung in Brietlingen-Moorburg im Landkreis Lüneburg.

Lüneburg. Nach neuesten Ermittlungen soll ein damals 40 Jahre alter Friedhofsgärtner, der mit der Verschwundenen bekannt war, die Frau in seine Gewalt gebracht haben. Die Frau sei hierbei aus nicht näher geklärten Umständen zu Tode gekommen. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Lüneburg am Dienstag mit. Der Tatverdächtige ist seit mehr als 20 Jahren tot. Auf einer damals in seinem Haus sichergestellten Handfessel wurden DNA-Spuren gefunden, die mit fast 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit von Birgit Meier stammen.

dpa