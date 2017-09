Schifffahrt

Der neue Kreuzfahrtriese "World Dream" hat die Meyer Werft in Papenburg verlassen. Auf dem Weg zur Nordsee muss das 335 Meter lange Schiff am Sonntag drei Nadelöhre passieren.

Papenburg. Am Nachmittag sollte es den Planungen zufolge die seit einem Unfall teilweise zerstörte Friesenbrücke nahe Weener erreichen. Weitere enge Stellen sind die Jann-Berghaus-Brücke in Leer sowie das Emssperrwerk in Gandersum.

Für die Überführung der "World Dream" wurde die Ems auf einer Länge von mehr als 30 Kilometern aufgestaut. Seit Inbetriebnahme des Sperrwerks im Jahr 2002 wurden nach Angaben des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) bereits 35 Schiffe überführt.

Der Weg der "World Dream" zur Nordsee kann im Livestream des NDR Niedersachsen verfolgt werden. Die asiatische Reederei Dream Cruises mit dem Luxusliner künftig von China aus unter anderem Vietnam und die Philippinen anlaufen.

dpa