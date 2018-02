Die Meyer Werft in Papenburg. © Ingo Wagner/Archiv

Schiffbau

Kreuzfahrtschiff "Norwegian Bliss" ausgedockt

Auf der Papenburger Meyer Werft ist am Samstag das Kreuzfahrtschiff "Norwegian Bliss" ausgedockt worden. Der 334 Meter lange, speziell für Alaska-Reisen konzipierte Luxusliner legte am Ausrüstungspier der Werft an, wo zunächst der Schornstein montiert werden sollte.