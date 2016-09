Die "Genting Dream" liegt am Ausrüstungspier der Meyer-Werft in Papenburg. © Ingo Wagner

Schifffahrt

Kreuzfahrtriese nimmt auf der Ems Kurs Richtung Nordsee

Tausende Schaulustige hat die Überführung eines Kreuzfahrtriesen an die Ems gelockt, wo die "Genting Dream" am Sonntag Kurs auf die Nordsee nahm. Der 335 Meter lange Neubau der Meyer Werft mit 1680 Kabinen für 3360 Passagiere begann seine Reise am Mittag in Papenburg und sollte am Abend Leer und am frühen Montagmorgen das Emssperrwerk bei Gandersum erreichen.