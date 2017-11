Helge Engelke der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft. © Sebastian Gollnow/Archiv

Gesundheit

Krankenhäuser fordern Investitionsprogramm

Die Kliniken in Niedersachsen beklagen fehlende finanzielle Mittel, unter anderem um sich gegen Cyberkriminalität abzusichern. Notwendig sei eine Anhebung der Investitionsförderung, erklärte die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft (NKG) am Montag in einem Brief an alle Landtagsabgeordneten.