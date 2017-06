Der Eingang zum Hauptsitz des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. © Carsten Rehder/Archiv

Auto

Kraftfahrt-Bundesamt soll Abgaswerte untersuchen

Nach der Entdeckung neuer auffälliger Abgaswerte bei Audi soll auch die VW-Tochter Porsche genauer in den Blick genommen werden. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) sei angewiesen worden, Untersuchungen am Modell Cayenne durchzuführen, sagte ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums am Montag in Berlin.