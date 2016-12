Börsen

Kräftiges Umsatzplus für Börsen Hamburg und Hannover

Die Regionalbörsen Hamburg und Hannover haben in diesem Jahr rund 7,4 Milliarden Euro umgesetzt. Das waren 1,5 Milliarden Euro oder 25 Prozent mehr als im Vorjahr, teilte die gemeinsame Trägergesellschaft der beiden Börsen am Freitag in Hamburg mit.