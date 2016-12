Fischerei

Krabben knapp und teuer: Naturprodukt kommt und geht

Die Krabbenfischer an der Nordsee haben ein ungewöhnliches Jahr erlebt. "Im Vergleich zu den 12 000 Tonnen im Vorjahr haben sich die Fänge in diesem Jahr halbiert, die Preise aber mehr als verdoppelt", erklärt Philipp Oberdörffer von der Erzeugergemeinschaft der Deutschen Krabbenfischer in Cuxhaven.