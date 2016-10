Ein Kormoran breitet seine Flügel aus. © Frank Rumpenhorst/Archiv

Landtag

Kormorane dürfen weiter geschossen werden

Kormorane dürfen in Niedersachsen weiter bejagt werden. Der Landtag stimmte am Donnerstag dafür, die Kormoranverordnung um weitere drei Jahre zu verlängern. Damit können die Vögel auch künftig an allen Binnengewässern mit Fischereirecht und Teichwirtschaft jeweils im Zeitraum vom 1. August bis 31. März abgeschossen werden.