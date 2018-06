Hannover

Das vom früheren Innenminister und CDU-Abgeordneten Uwe Schünemann erarbeitete Modell geht von bis zu drei solcher Zentren in Niedersachsen für jeweils bis zu 1000 Flüchtlinge aus, in denen möglichst über Asylanträge entschieden werden soll. Bei der Vorstellung des Plans für sogenannte Ankerzentren sagte CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer am Freitag, er habe das Konzept am gleichen Tag an das Innenministerium weitergeleitet.

Die SPD-Fraktion kritisierte, dass die CDU das Konzept ohne vorherige Abstimmung über die Presse in die Öffentlichkeit gebracht habe, auch ohne vorher mit Innenminister Boris Pistorius (SPD) zu sprechen. Pistorius war auf den von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) seit Monaten propagierten Plan zur Einrichtung von Ankerzentren bisher nicht eingegangen, weil es ihm an einem konkreten Konzept dazu aus Berlin mangelt.

dpa