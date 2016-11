Ausstellungen

Die 32 Jahre alte Malerin Toulu Hassani erhält am Freitag den mit 12 500 Euro dotierten Sprengel-Preis für Bildende Kunst. Verbunden mit der Auszeichnung der Niedersächsischen Sparkassenstiftung ist eine Ausstellung im Sprengel Museum Hannover.

Hannover. Die bis zum 5. Februar laufende Schau "Minus Something" zeigt ausschließlich Arbeiten von 2016. Hassani erarbeite mit großer Aufmerksamkeit für Details in verschiedenen Techniken reduzierte Bilder und Objekte, teilte das Museum am Donnerstag mit. Die Jury habe ihr klarer Werkansatz überzeugt.

Der Sprengel-Preis für bildende Kunst wird alle zwei Jahre an Künstler mit Niedersachsen-Bezug vergeben. Hasssani lebt in Hannover und studierte von 2005 bis 2011 Freie Kunst an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig.

dpa