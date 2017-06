Energie

Mit einem Antrag der Gemeinde Söhlde aus dem Kreis Hildesheim für den Bau einer Überlandleitung hat die zweite Konferenz zur Stromtrasse Suedlink in Niedersachsen begonnen.

Hannover. Die Gemeinde forderte am Dienstag, statt der geplanten Erdverkabel den Bau einer Überlandleitung auf ihrem Gelände zu prüfen. "Das ist bei diesen Anhörungen das erste Mal überhaupt, dass so ein Antrag auf Freileitung gestellt wurde", sagte Peter Olaf Eul von der Bundesnetzagentur. Bei der Konferenz können Bürger, Verbände und Behörden Vorschläge machen, die in die weiteren Planungen für die Stromtrasse einfließen.

Im Fokus stand diesmal der Trassenverlauf von Scheeßel nach Bad Gandersheim. Über die etwa 700 Kilometer lange Trasse soll Windstrom von der Nordseeküste zu den süddeutschen Industriezentren gelangen.

Für den Verlauf der Trasse haben die Netzbetreiber Tennet und TransnetBW verschiedene mögliche Routen erarbeitet. Viele der rund 300 Teilnehmer in Hannover sprachen sich für den Einsatz platzsparender, innovativer neuer Techniken aus. Zudem sollten neutrale Experten prüfen, warum für die Trasse kein Gelände etwa direkt neben Autobahnen oder Truppenübungsplätzen genutzt werden könne, so eine der Forderungen.

