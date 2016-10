Flüchtlinge

Ein Jahr nach der Verpflichtung der Kommunen zur Erstaufnahme von Flüchtlingen hat der Niedersächsische Landkreistag (NLT) eine bessere Vorbereitung auf Krisen gefordert.

Hannover. "Wir haben die Situation vor einem Jahr erfolgreich gemeistert", sagte NLT-Hauptgeschäftsführer Hubert Meyer am Donnerstag. Zum Glück habe es in den Monaten danach keine Großschadensereignisse gegeben. "Wir müssen aus dem Geschehen lernen, wie wir im Land Niedersachsen unsere Reaktionsmöglichkeiten auf Krisen aller Art und die Behördenzusammenarbeit weiter verbessern und stärken können", betonte Meyer in Hannover.

Am 14. Oktober vergangenen Jahres hatte Innenminister Boris Pistorius (SPD) von Landkreisen und kreisfreien Städten Amtshilfe bei der Erstunterbringung von Flüchtlingen gefordert. Diese Amtshilfe sei "prompt und unbürokratisch zusätzlich zu den vielfältigen anderen Beanspruchungen in der Flüchtlingskrise geleistet worden", sagte Meyer. Schon zwei Tage später seien die ersten Flüchtlinge direkt aus Bayern in den Kreishäusern eingetroffen. Bis zu 13 500 zusätzliche Erstaufnahmeplätze seien dabei geschaffen worden. Vom Oktober 2015 bis zum Auslaufen der Amtshilfe im vergangenen März seien so zusätzlich 38 900 Flüchtlinge versorgt worden. Strukturen und Abläufe der Amtshilfe müssten gründlich nachbereitet werden.

dpa