Kommunen gründen Allianz gegen Hochwasser

Hochwasser am Kulturcampus Domäne Marienburg in Hildesheim. © Holger Hollemann/Archiv

Kommunen

Nach dem verheerenden Hochwasser Ende Juli streben Kreise und Städte im nördlichen Harzvorland einen besseren Schutz gegen Überschwemmungen an. Die Landkreise Hildesheim, Wolfenbüttel und Goslar sowie die Städte Hildesheim und Salzgitter haben deshalb am Donnerstag eine Allianz gegen Hochwasser geschlossen.

Hildesheim. Wichtigstes Ziel sei es, künftig Überschwemmungen vor allem im Bereich der Innerste zu verhindern, sagte ein Verwaltungssprecher in Hildesheim. Ob dies am besten durch einen zusätzlichen großen Stausee oder mehrere kleine Rückhaltebecken erreicht werden kann, sei offen. Die Allianz will ein Fachgutachten in Auftrag geben, um noch in diesem Jahr einen Lösungsvorschlag präsentieren zu können.

Beim jüngsten Hochwasser war Millionenschaden entstanden. In der Region waren Hunderte von Wohnhäusern geflutet sowie viele öffentliche Einrichtungen und Straßen ramponiert worden.

dpa