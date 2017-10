Kommunen erwarten Rekord bei Briefwahl

Wahlen

Bei der Landtagswahl in Niedersachsen zeichnet sich ein neuer Rekord bei der Briefwahl ab. In vielen Städten und Gemeinden haben so viele Wahlberechtigte wie noch nie seit mindestens 1986 Briefwahlunterlagen beantragt, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

Hannover. In einigen Kommunen wie Braunschweig, Osnabrück und Buxtehude hat sich die Zahl der Interessenten im Vergleich zur Beteiligung bei der Landtagswahl 2013 gar verdoppelt. In Hannover etwa hatten mehr als 16 Prozent der 371 000 Wahlberechtigten Briefunterlagen beantragt. 2013 waren es etwas mehr als 9 Prozent der Wahlberechtigten.

Bis am Freitag konnten Niedersachsen Briefwahlunterlagen einfordern und diese können sie bis am Wochenende einsenden. Dann wird sich feststellen, ob die Anzahl Briefwähler bei der Landtagswahl insgesamt Rekorde brechen wird. Gewöhnlich ist der Unterschied zwischen der Anzahl Leute, die Briefwahlunterlagen beantragen und denjenigen, die sie auch wieder mit dem Kreuz einsenden, gering.

In den letzten Jahren ist die Zahl Briefwähler bundesweit stetig angestiegen. Bei der Wahl 2013 lag die Briefwahlbeteiligung in Niedersachsen bei 12,2 Prozent, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Noch höher war die Beteiligung in den letzten Jahrzehnten nur 1986.

Städte und Gemeinden in Niedersachsen erklären sich den Anstieg am Interesse ihrer Bürger an der Briefwahl damit, dass Bürger die Unterlagen seit 2008 ohne spezielle Begründung beantragen können. In Niedersachsen fällt der Wahlsonntag in diesem Jahr zusätzlich in die Herbstferien.

dpa