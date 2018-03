Kommunen

Die Digitalisierung und andere aktuelle Themen stehen im Mittelpunkt der Oberbürgermeisterkonferenz des Niedersächsischen Städtetages in Goslar. Die Hauptverwaltungsbeamten der großen Städte wollen dabei über die von der SPD-CDU-Landesregierung geplante Beitragsfreiheit für Kindertagesstätten diskutieren und heute bei einer Pressekonferenz über Ergebnisse informieren.

Goslar/Hameln. Damit wird sich auch die Landkreisversammlung befassen, die am Donnerstag und Freitag in Hameln zusammenkommt. Die Delegierten der 36 niedersächsischen Landkreise und der Region Hannover wollen zudem ein Papier verabschieden, in dem ein zügiger Breitbandausbau als Grundlage für eine leistungsfähige digitale Infrastruktur in Niedersachsen gefordert wird.

dpa