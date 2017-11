Streiks

Kommunaler Nahverkehr: Verhandlungen der Tarifpartner

Im Tarifkonflikt bei den kommunalen Nahverkehrsbetrieben bahnt sich ein Kompromiss an. Der kommunale Arbeitgeberverband Niedersachsen und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi einigten sich am Donnerstag auf zwei Gesprächsrunden am 6. und 14. Dezember in Hannover.