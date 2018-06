Hannover

Es solle Akteneinsicht bei der Staatsanwaltschaft verlangt werden um zu klären, ob ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden muss, teilte das Innenministerium in Hannover mit. In der Affäre um unrechtmäßige Gehaltszuschläge für zwei Spitzenbeamte hatte die Staatsanwaltschaft am Vortag das Büro und die Privatwohnung von Schostok durchsucht. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Untreue ermittelt.

