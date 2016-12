Gesellschaft

Eine Kommission soll die Folgen früherer Berufsverbote gegen politisch aktive angehende Staatsdiener aufarbeiten. In Niedersachsen waren in den siebziger und achtziger Jahren mehr als hundert Menschen vom sogenannten Radikalenerlass betroffen, darunter vor allem Lehrer.

Hannover. Bundesweit liefen tausende Berufsverbotsverfahren. Einige Beamte und Angestellte wurden damals aus ihren Jobs entlassen, andere durften sie gar nicht erst antreten.

"Formell richtete sich der Erlass gegen "Links- und Rechtsextremisten", in der Praxis traf er aber vor allem politisch Aktive des linken Spektrums", heißt es in einem Antrag der Regierungsfraktionen von SPD und Grünen, den der Landtag am Donnerstag beschließen soll. Eine Kommission soll unter anderem ihre Schicksale rekonstruieren. Betroffene informieren zuvor in einer Pressekonferenz über die Auswirkungen des damaligen Gesetzes.

dpa