Ein Schüler meldet sich im Unterricht. © Patrick Pleul/Archiv

Schulen

Kommission: Schulleiter und Teilzeit-Lehrer stark belastet

Die Lehrer an Niedersachsens Grund- und Gesamtschulen sowie Gymnasien arbeiten nach Experteneinschätzung generell nicht zu viel. Das geht aus einem am Donnerstag dem Kultusministerium überreichten Zwischenbericht der Kommission zur Arbeitszeitanalyse an Schulen hervor.