Ein Krankenwagen im Einsatz. © Arno Burgi/Archiv

Unfälle

Kollision mit Taxi: 23-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos ist ein 23-Jähriger in Oldenburg lebensgefährlich verletzt worden. Am Mittwoch wollte ein 52-jähriger Taxifahrer von einem Grundstück auf die Straße fahren, als der Wagen des 23-Jährigen gegen das Taxi prallte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.