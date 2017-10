Einsatzfahrzeug "Notarzt". © Patrick Seeger/Archiv

Unfälle

Kollision mit Folgeunfall verletzt fünf Menschen

Eine unachtsame Autofahrerin hat gleich vier weitere Menschen in einen Unfall verwickelt und dabei verletzt. Die 56-Jährige ignorierte am Sonntagnachmittag an einer Kreuzung in Lingen die Vorfahrt eines Autos und stieß mit diesem zusammen, teilte die Polizei am Montag mit.