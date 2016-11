Das Blaulicht eines Streifenwagens leuchtet. © Stefan Puchner/Archiv

Buntes

Koks in Unterhose versteckt: Detektor schlägt Alarm

In seiner Unterhose versteckt hat ein Fluggast in Bremen versucht, 41 Gramm Kokain in einen Flieger nach London zu schmuggeln. Zwar hatte der 42-Jährige das Pulver trickreich in ein sechs Zentimeter langes Beutelchen gepackt, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte.