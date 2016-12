Kriminalität

Der Osnabrücker Zoll hat Kokain im Wert von knapp einer Million Euro gefunden.

Osnabrück. Ein Spürhund entdeckte bereits in der vergangenen Woche mehr als drei Kilogramm des Rauschgifts bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn 30 in der Grafschaft Bentheim, wie das Hauptzollamt in Osnabrück am Donnerstag mitteilte.

Bei einer weiteren Kontrolle im Emsland beschlagnahmten die Beamten acht Kilogramm Kokain in einem Auto. Beide Wagen kamen aus den Niederlanden, die 38 und 56 Jahre alten Fahrer wurden verhaftet.

dpa