Regierung

Koalitionsverhandlungen in Niedersachsen kommen voran

In Arbeitsgruppen basteln SPD und CDU an Leitlinien für einen Koalitionsvertrag - die Grundlage für eine gemeinsame Regierung. Die Chefrunde mit Ministerpräsident Weil und dem CDU-Landesvorsitzenden Althusmann will am Dienstag über Finanzen beraten.