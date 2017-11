Parteien

Koalitionsverhandlungen: Arbeitsgruppen beenden Beratungen

In den Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und CDU in Niedersachsen haben die ersten Arbeitsgruppen ihre Beratungen abgeschlossen. "Das Sozialpapier ist soweit abgestimmt, beim Thema Finanzen geht es nur noch um einzelne Formulierungen", sagte am Mittwoch der CDU-Landtagsabgeordnete Reinhold Hilbers der Deutschen Prese-Agentur dpa.