Hannover

Es ist eine Debatte, bei der keine Einigung besteht. Soll Paragraf 219a abgeschafft werden oder nicht? Für Grüne und FDP steht fest, das Verbot von Werbung für den Abbruch von Schwangerschaften muss weg. Bereits vor zehn Monaten brachten sie dazu einen Antrag ein.

Grüne und FDP kritisieren das Vorgehen von CDU und SPD

Der sollte am Mittwoch im Ausschuss debattiert werden. Doch weil zwischen SPD und CDU keine Einigkeit bestand, beantragte die CDU nach 20 Minuten Beratung eine Vertagung. Marco Genthe (FDP) hat wenig für die „politische Arbeitsverweigerung“ der Großen Koalition übrig. „Dass sich die Politiker solch einer Entscheidung einfach verweigern, ist eine Arbeitsverweigerung der Legislative. Wenn beide Fraktionen keine gemeinsame Position finden, müssen sie die Abstimmung eben freigeben. Jeder Abgeordnete ist nur seinem Gewissen verpflichtet – wenn dieser Grundsatz nicht in solchen Fragen zum Tragen kommt, wann dann“, sagte der Parlamentarier.

Helge Limburg (Grüne) witterte erneut Uneinigkeit in der GroKo. „Seit Monaten drängen wir auf eine Entscheidung in der Sache. Es kann nicht sein, dass der interne Streit in der GroKo die Parlamentsarbeit lahmlegt.

SPD will nicht von Streit sprechen

Von einem Streit will SPD-Mann Ulf Prange indes aber nicht sprechen. Er versucht zu beschwichtigen, dass eine ausgiebige Diskussion innerhalb der Fraktion nur für ein besseres Ergebnis sorge. „Wir wollen ein deutliches Signal nach Berlin senden.“ Er ist zuversichtlich, dass sich die CDU ebenso wie die SPD für die Abschaffung einsetzen werde. Da hat er offenbar nicht mit Volker Meyer (CDU) gesprochen. Der vermutete „eine große Mehrheit, die sich gegen die Abschaffung ausspricht“. Man halte das Werbeverbot für richtig.

Das Land Niedersachsen kann lediglich ein Signal in Richtung Berlin senden. Die Änderung oder Streichung des Paragrafen ist Bundesangelegenheit.

Von Mandy Sarti