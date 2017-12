Ein Mastschwein in einem Mastbetrieb in Lindern. © Carmen Jaspers/Archiv

Agrar

Knapp ein Drittel der Schweine leben in Niedersachsen

In Niedersachsen leben im Vergleich der Bundesländer die meisten Schweine. Hier werden 8,7 Millionen der bundesweit rund 27,5 Millionen Tiere gehalten. Dies entspricht nach einer am Mittwoch veröffentlichten Erhebung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) in Wiesbaden einem Anteil von knapp 32 Prozent.