Soziales

Knapp 3700 junge Menschen kamen 2015 ins Heim

In Niedersachsen leben knapp 3700 junge Menschen neu in einem Heim. Das geht aus der Statistik des Bundesamtes in Wiesbaden vom Freitag hervor. Damit stieg die Zahl 2015 um fast drei Prozent gegenüber 2014. Dagegen stieg bundesweit die Zahl aller jungen Menschen, die in einer solchen Einrichtung der Erziehungshilfe unterkamen, im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent auf rund 49 500. In Bremen betrug die Steigerungsrate 12 Prozent.